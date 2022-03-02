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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:22

Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü?

Rusya'nın Ukrayna saldırısında vakum bombası olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığı iddia edildi. Rusya ise bu iddiayı yalanladı. Yasaklı silahlar listesindeki bu bombalar, nükleer olmayan en güçlü silah olarak biliniyor. İnsan vücudunu buharlaştıracak güçteki bomba, çok büyük can kayıplarına yol açabiliyor.

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