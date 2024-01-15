  • $30,1032
  • 32,9894
  • 1988.2
  • 8086.11

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:38

Vahşi hayvanları dünya haritası üzerinde resmetti

Toplam 1642 vahşi hayvandan oluşan 'Dünya Vahşi Hayvanlar Haritası'nı çizen Yeni Zelandalı harita sanatçısı Anton Thomas, Türkiye'de en çok alageyiklerden etkilendiğini söyledi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.