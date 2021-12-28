Uzman isim son noktayı koydu! Delmicron adında bir varyant yok

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Hurriyet'in haberine göre; 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya aynı zamanda virüs ile ilgili yanlış bilgi ile de mücadele halinde.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve hala dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüs pek çok iddiaya da konu oluyor.

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Ancak bu iddiaların pek çoğu gerçeklikten hayli uzak, bilim dünyası tarafından kabul görmemiş tezlere ev sahipliği yapıyor. Bunun son örneği ise 'Delmicron varyantı' iddiaları.

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Hindistan'da ortaya çıkan Delta ve ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları geçtiğimiz hafta ortaya atıldı.

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Kısa sürede 'yeni varyant' olarak lanse edilen Delmicron ile ilgili beklenen açıklama geldi. Uzmanlar bu isimde bir varyant olmadığının altını çizdi.

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Hindistan'da Maharcashtra eyaleti Kovid-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren haberler ile ilgili konuşan Bangalore Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Delmicron yanıltıcı bir terimdir. Bu isimde bir varyant yoktur. Bir kişinin koronavirüsün bu iki çeşidi ile enfekte olması mümkündür. Ancak bu ihtimal hayli düşüktür.'

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Mishra, aynı açıklamasında yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda açıklamanın DSÖ'den geleceğinin de altını çizdi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden ise (DSÖ) böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok.

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Hem Delta hem de Omicron ile dünya genelinde kaç kişinin enfekte olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

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Uzmanlar hem bu sayıyı belirlemek hem de bu durumdaki hastaların daha büyük bir risk altında olup olmadığını saptamak için çalışmalarına devam ediyor.

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