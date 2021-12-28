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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 09:29

Uzman isim son noktayı koydu! Delmicron adında bir varyant yok

Son günlerde adını duymaya başladığımız Demicron kısa sürede bir panik dalgasına neden olmuş durumda. Delta ve Omicron'un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.

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