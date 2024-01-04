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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 14:43

Uzay meraklıları Van Gölü kıyısında güneş patlamasını görüntülemeye çalıştı

Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen bir grup uzay meraklısı, Van Gölü kıyısında güneşi gözlemledi.

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