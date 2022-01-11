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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 17:33

Uzay hakkında şaşırtıcı bilgiler

Uzayla ilgili merak edilen birçok konu var. Henüz çözülemeyen birçok gizemi olan uzay ile ilgili ilginç bilgileri sizler için derledik.

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