Uzay hakkında şaşırtıcı bilgiler

*Gece gökyüzüne baktığında gördüğü yıldızlar aslında birer güneşmiş. Çok uzak oldukları için sen onları nokta olarak görürmüşsün.

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*Ay'da atmosfer olmadığı için yüzeyinde aşınma da olmazmış. Bu da demek oluyor ki bir ayak izi 100 milyon yıl kadar orada kalabilirmiş.