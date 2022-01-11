Uzay hakkında şaşırtıcı bilgiler

*Ay aslında ışık vermezmiş. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtırmış.
*Gece gökyüzüne baktığında gördüğü yıldızlar aslında birer güneşmiş. Çok uzak oldukları için sen onları nokta olarak görürmüşsün.
*Uzun süre uzayda kalan bir astronotun boyu ortalama 5 cm uzayabilirmiş.
*Uzayda hava yokmuş ve uzaya giden kendi yanında havasını götürürmüş.
*Güneş sisteminde yer alan Venüs ve Merkür'ün uydusu yokmuş.
*Ay'da atmosfer olmadığı için yüzeyinde aşınma da olmazmış. Bu da demek oluyor ki bir ayak izi 100 milyon yıl kadar orada kalabilirmiş.
*1 Venüs gününün uzunluğu 225 Dünya gününe eşitmiş.