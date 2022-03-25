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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:44

Uyutan madenin sırrı çözüldü! Köylüler 6 gün süren bir uykuya dalıyor

Rusya'nın Krasnogorsk ve Kazakistan'ın Kalachi köylerindeki uranyum madeninin yakınlarında yaşayan köylüler zaman zaman 6 gün süren bir uykuya dalıyor. Köylerde adeta salgın şeklinde görülen uzun uyku vakasını araştıran bilim adamları, durumun Sovyetler Birliği döneminden kalma uranyum madeninden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

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