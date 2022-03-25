Uyutan madenin sırrı çözüldü! Köylüler 6 gün süren bir uykuya dalıyor

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2 İçilen sudan, pişirilen yemeklere kadar her şey test edilirken hastalığa yakalananlara radyasyon ve kan testleri yapıldı.

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Hastalığa yakalanan çocukların ise yetişkinler gibi uykuya dalmadığı, sadece haftalarca korkutucu halüsinasyonlar gördükleri belirtilmişti.

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Köy çevresinde uzun süren araştırmalar sonrası, vatandaşların hayatını büyük bir kabusa dönüştüren olayın nedeninin terk edilmiş bir uranyum madeni olduğu ortaya çıktı. Sovyetler Birliği döneminde Kalaçi köyüne yakın bir bölgede bulunan Krasnogorsk kasabasında uranyum çıkarılıyordu. Ancak uranyum çıkarılan maden ocağı yıllar önce terk edilmesine rağmen etrafına zehir saçmaya devam ediyordu.

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Terk edilmiş uranyum maden ocağının bulunduğu bölge ve çevresinde karbondioksit oranının normalin 10 katından daha fazla olduğu, bu durumun bölgede yaşayan insanların üzerinde olumsuz etkisi olduğu belirtildi.

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Köyde, bir türlü uyanamayan yaşlı bir adamın öldüğü düşünülmüş ve diri diri gömülmüştü.

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