Uyuşturucu kaçakçılarının akıl almaz yöntemi! Tam 242 metre uzunluğunda

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Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.

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Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Tijuana şehri ile ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı.

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Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

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Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi.

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Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.