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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 09:27

Uyuşturucu kaçakçılarının akıl almaz yöntemi! Tam 242 metre uzunluğunda

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir “narko-tünel” daha tespit edildi.

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