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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 09:24

Uygarlığın çöküşünü engellemek için! Dünya'nın Kara Kutusu'nun inşası başladı

İnsanlığın geleceği giderek belirsizleşiyor. Gezegenimiz büyük bir baskı altında bulunuyor ve çevre koşulları gelecek nesiller için karanlık bir tablo çiziyor. Küresel ısınma; yükselen deniz seviyeleri ve azalan biyolojik çeşitlilikten su kirliliğine kadar karşılaştığımız birçok sorunun arkasında yatıyor. Bilim insanları, bu kapsamda dünyayı sona yaklaştıran felaketleri kayıt altına alacak bir kara kutu inşa etmeye başladı. 7,6 santimetrelik bir çelikle kaplanan 'Dünya'nın Kara Kutusu' gelecek nesillere günümüzün insanlarının gezegenimizi nasıl mahvettiğini gösterecek.

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