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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 09:20

Uydu görüntüleri alarma geçirdi! Kuzey Kore nükleer sahasını genişletiyor

Güney Kore tarafından çekilen uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer sahasını hızla genişlettiğini gözler önüne serdi. Yongbyon'da bulunan Kuryong Nehri barajında ve çevresinde de ilerlemeler tespit edildi.

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