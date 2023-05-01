Uydu görüntüleri alarma geçirdi! Kuzey Kore nükleer sahasını genişletiyor

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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren "38 North" internet sitesinde, 20 Nisan'da çekilen uydu görüntülerine dayandırılan bir rapor yayımlandı.

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Rapora göre, Kuzey Kore, Yongbyon nükleer sahasını genişletti ve yeniledi.

Deneysel Hafif Su Nükleer Reaktörünün ve 5 megavatlık reaktörün çevresi ile uranyum dönüştürme bölgesi başta olmak üzere Yongbyon Nükleer Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde önemli yapı ve gelişmeler kaydedildi.

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Yongbyon'da bulunan Kuryong Nehri barajında ve çevresinde de ilerlemeler tespit edildi.

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Deneysel Hafif Su Nükleer Reaktörünün pompa dairesinin güneyindeki su çıkışının da sürdüğü belirlendi.



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Söz konusu su çıkışı, deneme veya soğutma faaliyetlerinin hala sürdüğü anlamına geliyor.

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Kuzey Kore, Yongbyon kompleksini nükleer programının "kalbi" olarak adlandırıyor.