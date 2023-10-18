Ürdün'de binlerce kişi, hastane saldırısını protesto etti! Halk sokaklara döküldü

İsrail karşıtı sloganların atıldığı gösteride, abluka altındaki Gazze ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 bin 478 Filistinlinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

7 / 7



İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.