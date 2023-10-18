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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:20

Ürdün'de binlerce kişi, hastane saldırısını protesto etti! Halk sokaklara döküldü

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 500 Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısını protesto etti.

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