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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 10:20

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Ranya, Veliaht Prens Hüseyin'in nikahı dolayısıyla başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda devlet başkanları ve veliahtların yanı sıra pek çok ülkeden davetlilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.

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