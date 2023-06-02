Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi

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Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı, Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirildi.

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Nikah töreni sonrasında eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın otomobillerinden biri olan 1984 model beyaz renkli Range Rover'e binen gelin ve damat, "Kırmızı Alay" adı verilen düğün konvoyu eşliğinde Amman'ın batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geldi.

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Ulusal olaylarda düzenlenen "Kırmızı Alay", Kraliyet Muhafızları'nın 71 üyesi tarafından kullanılan 20 Land Rover araç ve 10 motosikletten oluşuyor.

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Binlerce Ürdünlü düğün konvoyunu selamladı

Düğün konvoyunun geçişi sırasında binlerce Ürdünlü, gelin ve damadı selamlamak için konvoyun geçtiği yolları doldurdu.

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Kraliyet Divanı platformlarından yayınlanan canlı görüntülere göre, Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen resepsiyon, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Kraliçe Ranya ve aile üyelerinin gelişi ve orada bulunanları selamlaması ile başladı.

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Daha sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri bando takımı müziği ve bir grup halk dansı eşliğinde gelin ve damat davetlilerin huzuruna çıktı.

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Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre resepsiyona ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

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Kral 2. Abdullah'ın Prens Hüseyin (29), Prenses İman (27), Prenses Selma (23) ve Prens Haşim (18) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.