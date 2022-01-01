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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2022 Cumartesi 11:42

Ünlü kahinin korkutan 2022 kehaneti! İşte bu yıl bizi bekleyen felaketler

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kehanetlere ünlü Fransız Kahin Nostradamus'un da kehanetleri eklendi. İşte Nostradamus'un yeni yıl için öngördükleri.

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