Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü

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Afrika'daki Zanzibar Adası hem kültürü hem de mimarisiyle Afrika, Arap, Hint ve Avrupa medeniyetlerinin izlerini taşıyor. İranlı göçmenler tarafından kurulan ve adını "zenciler sahili" anlamındaki Farsça "zengi bar"dan alan Zanzibar, Arap ve Fars toplumunun derin izler bıraktığı, Portekizlilerin, Ummanlıların ve İngilizlerin yıllarca hüküm sürdüğü büyük bir ada. Adanın hemen hemen her sokağı ise kölelik döneminden izler taşıyor. Fotoğrafta adada yapılan ve köleliği simgeleyen heykeller görülüyor. (Arşiv - 22.06.2023)