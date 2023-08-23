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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:15

Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1998'de Afrika asıllı kölelerin, özgürlükleri uğruna Fransız sömürge yönetimine karşı ayaklanmasının yıl dönümü olan 23 Ağustos'u “Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü” olarak ilan etmiştir.

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