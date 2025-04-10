Ulu kurt geri mi döndü? 10.000 yıl önce nesilleri tükenmişti

1. Dire Kurtlar Geri Döndü mü?
Amerikalı biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, nesli 10.000 yıl önce tükenen ulu kurtların genetik olarak benzeri olan üç yavrunun doğduğunu açıkladı.
3. Khaleesi de Aralarında!
Üçüncü yavrunun ismi ise Game of Thrones karakteri Khaleesi'den ilhamla seçildi. Bu üçlü, ulu kurtlara genetik olarak oldukça yakın.
5. DNA Nereden Geldi?
13.000 yıllık bir ulu kurt dişi ve 72.000 yıllık bir kafatası üzerinden DNA dizilimi yapıldı. Ancak DNA'nın korunması zordu çünkü bu canlılar soğuk iklimlerde yaşamıyordu.
7. Genetik Mühendislik Süreci
Genetiği düzenlenen hücreler, evcil köpeklere ait yumurtalara aktarıldı ve büyük boy köpek karışımlarına yerleştirilerek sezaryenle doğum gerçekleştirildi.
9. Taklit mi, Diriliş mi?
Bazı bilim insanları, bu yavruların yalnızca "ulu kurt gibi görünen gri kurtlar" olduğunu savunuyor. Çünkü atalarının davranışlarını sergilemeleri beklenmiyor.