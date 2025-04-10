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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 16:24 |

Ulu kurt geri mi döndü? 10.000 yıl önce nesilleri tükenmişti

10.000 yıl önce nesli tükenen ulu kurt geri mi döndü? Genetik mühendislik ile dünyaya gelen Romulus, Remus ve Khaleesi'nin şaşırtıcı hikayesi!

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