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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:33

Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem

Savaşlar ülkelerin ne yazık ki kültürel mirasını, tarihi yapılarını da tahrip ediyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde çalışanlar, etnografya müzesini koruyabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Müzenin dış cephesi ve pencerelerine metal paneller yerleştirildi.

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