Ukrayna'nın Lviv Müzesi'ne metal plakalı önlem

Rus ordusunun Lviv'e de topyekün saldırı başlatması endişesi var. Etnoğrafya müzesi çalışanları bunun için önlem aldı.

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Petroviç, "Füze saldırısından korunamayız. Ama yakın bölgelere düşen füzelerin şok dalgasından korunabiliriz. Burada avrupalı meslektaşlarımızı ve ziyaretçileri kıskandıran muhteşem bir koleksiyonumuz var. Bu tarihi eserleri Putin'den korumak için önlem alıyoruz" açıklamasında bulundu.