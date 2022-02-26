Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye yolunda

Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev'de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye'ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.

Kiev'den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, şunları söyledi:

"Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık.

Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız"

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

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Buna göre tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Romanya ve Bulgaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.