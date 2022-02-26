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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:10

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye yolunda

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye'ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.

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