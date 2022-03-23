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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:30

Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer! Savaşların değişmeyen kareleri!

Suriye'deki iç savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, Ukrayna savaşında da rastlanıyor.

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