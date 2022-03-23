Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer! Savaşların değişmeyen kareleri!

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Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası Olena Kurilo yaralanmıştı (üstte). Suriye'nin İdlib ilinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırıda 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı (altta). (Wolfgang Schwan-Muhammed Said)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Harkiv kentindeki bir apartman zarar görürken sivillerden yaralananlar olmuştu (üstte). Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te sivil yerleşim yerlerine saldırısı sırasında yaralanan bir vatandaş, bölge halkının yardımıyla göçük altından kurtarılmıştı (altta). (Wolfgang Schwan-Beha El Halebi)

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Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisi başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet etmiş ve 2 sivil yaşamını yitirmişti (üstte). Suriye'de Rus ve Esed rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Halep'te yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda bina hasar görmüştü (altta). (Emin Sansar-Jawad al Rifai)



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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar görmüştü (üstte). Esed rejim güçlerine bağlı helikopterler Halep'teki bir çok bölgeye varil bombasıyla saldırı düzenlemişti (altta). (Andrea Carrubba-Salih Mahmud Leyla)

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüştü (üstte). Esed rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının Firdevs semtindeki yerleşim yerlerine saldırması sonucu çok sayıda bina yıkılmıştı (altta). (Diego Herrera Carcedo-Javad Al Rifai)



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Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisi başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet etmiş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı siviller enkaz altından eşyalarını almıştı (üstte). Suriye'de Esed rejim güçlerine ait helikopterler, Halep'te muhaliflerin denetimindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı nedeniyle yüzü kanlar içinde kalan bir çocuk enkazdan çıkardığı eşyalarını taşımıştı (altta). (Emin Sansar-Salih Mahmud Leyla)

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüştü. Hasar gören binalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmişti (üstte). Suriye'de Esed rejim güçlerine ait savaş uçakları, Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde yer alan yerleşim yerine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etmişti. (Wolfgang Schwan-Qusay Nour)



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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etmişti (üstte). Esed rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde yerleşim yerlerine saldırması sonucu çok sayıda bina yıkılmış ve sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmıştı (altta). (Wolfgang Schwan-Jawad al Rifai).

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar görmüş ve itfaiye ekipleri binalarda çalışma yürütmüştü (üstte). Esed rejim güçlerine ait savaş uçakları, İdlib'ın Eriha ilçesine hava saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından yıkılan bazı binalarda sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma çalışması başlatmıştı (altta). (Diego Herrera Carcedo-Mouhammed Amin Qurabi).

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Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv kentindeki valilik binası füze ile vurulmuştu (üstte). Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin bir çok bölgesinde, enkazlar arasında çatışmalar sürmüştü (altta). (Andrea Carrubba-Salih Mahmud Leyla).

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev'i terk etmek isteyen siviller, Kiev Tren istasyonuna gelmişti (üstte). Suriye'nin İdlib ilinden Türkiye'ye getirilen doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e geri dönmüştü (altta). (Aytaç Ünal-Muhammed Said)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmişti (solda). Suriye'deki çatışmaların şiddetinin artması üzerine bölgeden kaçan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivil, Şanlıurfa'daki sınır kapısına gelmişti (sağda). (Abdulhamit Hoşbaş-Orhan Çiçek)

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Rusya'nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden siviller tahliye edilmişti (üstte). Suriye'deki çatışmalardan kaçan siviller, Türkiye'ye sığınmıştı (altta). ( Diego Herrera Carcedo-Genelkurmay Başkanlığı)

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Rusya'nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinde siviller tahliye edilmişti. Tahliye sırasında Ukraynalı asker, bir çocuğu kucağına alarak yardım etmişti (solda). ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Tel Abyad bölgesine düzenlediği hava bombardımanı ve bölgedeki çatışmalardan kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye göç etmişti. Göç eden siviller arasında bulunan bir çocuk, Türk askeri tarafından kendisine verilen suyu içmişti (sağda). (Emin Sansar-Fırat Yurdakul)

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın İrpin şehrinden siviller ayrılmıştı (solda). ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn bölgesine düzenlediği hava bombardımanından kaçan siviller, Akçakale Gümrük Kapısı'na gelmişti (sağda). (Emin Sansar-Veli Gurgah)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yapmıştı (üstte). Suriye'de Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle 27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etmişti (altta). (Stringer-Muhammed Said)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başkent Kiev yakınındaki İrpin kentinde yaşayan siviller tahliye edilmişti (üstte). Yunan hükümetinin adalardaki sığınmacı krizini çözmek için kiraladığı yolcu gemileri adalardan aldığı Suriyelilerin de içinde bulunduğu sığınmacıları Pire limanına getirmişti (altta). (Diego Herrera Carcedo-Ayhan Mehmet)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev yakınındaki İrpin ve Buça kentinde yaşayan siviller tahliye edilmişti (üstte). Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriyeliler, yaşadıkları yerleri terk ederek Türkiye'ye geçmişlerdi (altta). (Emin Sansar-Burak Milli)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev yakınlarındaki Buça'da mahsur kalan siviller, özel araçları ve bölgeye gönderilen çok sayıda otobüsle tahliye edilmişti (üstte). Sırbistan'dan Macaristan'a giren Suriyeli sığınmacılar, Röszke kasabasındaki toplanma noktasına ilerlemeye çalışmıştı (altta). (Emin Sansar-Thomas Campean)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrılarak Polonya'ya gelen siviller, otobüslere binerek Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitmişti (üstte). ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Tel Abyad bölgesine düzenlediği hava bombardımanı ve bölgedeki çatışmalardan kaçan Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısına gelmişlerdi (altta). (Abdulhamit Hoşbaş-Fırat Yurdakul)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en çok etkilediği çocuklar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden sadece birkaç oyuncağı yanlarına alabilmişti (solda). Suriye'deki iç savaş nedeniyle can güvenliklerini sağlayabilmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine aileleriyle gelen Suriyeli çocuklar, kendileri için en değerli eşyalarını yanlarına almıştı (sağda). (Abdulhamit Hoşbaş-Cem Genco)

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bazı aileler, Rusya'nın hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle metro istasyonlarına sığınmıştı (üstte). Suriye'de artan çatışmalardan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeliler, Türkiye'ye sığınmıştı (altta). (Emin Sansar-Rauf Maltaş).

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller için Medyka bölgesinde çadırlar kurulmuştu (üstte). Çoğunluğu çocuk ve kadın 40 bin Suriyeli, Rus bombardımanından kaçarak Kilis Öncüpınar Sınır Kapısının karşısında kurulan çadırlara yerleştirilmişti (altta). (Abdulhamit Hoşbaş-Ahmet Caner Baysal).

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Ukrayna ordusu, Donbas temas hattı yakınına çok sayıda asker konuşlandırdı. Bölgede bulunan Ukraynalı bir asker, yanına gelen kediyi sevmişti (üstte). Eski Halep Bölgesi'nde Suriyeli bir muhalif, kontrol altında tutukları binaya giren sokak kedisiyle ilgilenmişti (altta). (Wolfgang Schwan-Salih Mahmud Leyla)