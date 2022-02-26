Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi!

ABD'li uzay teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede meydana gelen hasarı gözler önüne seren uydu görüntüleri paylaştı.
Rusya, bu haftanın başında Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsız olarak tanımasının ardından "özel bir askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu.
HAVALİMANINA FÜZE ATILDI
Ardından Ukrayna'nın birçok bölgesinde havadan ve karadan saldırılar düzenlendi.
Yeni görüntüler, Ukrayna'nın Harkov kentinin dışında bulunan Chuhuiv Hava Üssü'nden yükselen karanlık bir duman bulutunu gösterdi. Ukraynalı yetkililer, hava üssüne füze isabet ettiğini bildirdi.
Bununla birlikte Maxar, aynı zamanda Chuhuiv Hava Üssü'nün yakıt depolama alanlarına ve diğer havaalanı altyapısına daha fazla zarar veren saldırıları gösteren fotoğrafları da paylaştı.
Diğer taraftan, Belarus'un Brest kenti yakınlarındaki Brestsky eğitim alanında askeri güçlerin ve 50'den fazla ağır ekipmanın Ukrayna'ya doğru ilerlediği görüldü.
Bunların yanı sıra görüntülerde, Rusya'nın Serigevka kentinden Ukrayna'ya doğru ilerlediği de görüntülerde yer aldı. Sergievka, Ukrayna sınırının yaklaşık 10 km doğusunda bulunuyor.