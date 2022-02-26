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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:22

Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi!

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, ABD'li bir teknoloji şirketi, Ukrayna'daki fiziksel zararın boyutunu gösteren uydu görüntüleri paylaştı. Uzaydan çekilen fotoğraflar, Ukrayna'nın doğusundaki Chuhuiv kentindeki bir havaalanındaki ağır hasarın yanı sıra, Rusya'nın batısından ülkeye ilerleyen birlikleri de gösterdi.

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