Ukrayna'da sivillerin tahliyesi devam ediyor

Chasiv Yar'a 4 saatlik yürüyüşle gelen siviller, burada tahliye için hazırlanan araçlarla kenti terk etti.

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42 yaşındaki Natasha ve 18 yaşındaki kızı Sonya, Bakhmut Şehrinden Chasiv Yar'a yürüyerek geldikten sonra gönüllüler tarafından tahliye edilirken Ukrayna güçleri ile Rus birlikleri arasında şehrin kontrolü için çatışmaların devam ettiğini, korku içinde evlerini terk ettiklerini anlattı.