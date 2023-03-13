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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:35

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi devam ediyor

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da çatışmaların yoğunlaştığı Bahmut'tan kaçmaya çalışanlar araç bulamazsa yürüyerek kenti terk ediyor.

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