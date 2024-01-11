Tuzlu sulardaki kıvrımlı kıyı ormanları: Mangrovlar

Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Senegal'de mangrov ormanları biyolojik çeşitliliğe katkı sağlarken iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynuyor. Yaklaşık 718 kilometrelik kıyı şeridine sahip Senegal'in batısındaki Saloum Deltası da tuzlu su lagünleri ve kara çayırlarının yanı sıra sahip olduğu geniş mangrov ormanlarıyla birçok su canlısına ideal bir yaşam alanı sunuyor. Saloum Deltası'nı ziyaret eden turistler, bol kıvrımlı mangrov ormanları arasında balıkçı tekneleriyle gezintiye çıkıyor.