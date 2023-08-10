Dünya genelinde 10 Ağustos, "Aslan Günü" olarak kutlanıyor, Afrika'nın en büyük aslan nüfusuna ev sahipliği yapan ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sona erdirilmesi için çalışmalar yürütülen tutsak aslan endüstrisi, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Resmi verilere göre, ülke genelinde 300'den fazla özel tesiste 8 bin civarında tutsak aslan bulunuyor. Bu aslanlar, vahşi doğanın dışında, insan elinde, esaret koşullarında doğup büyüdükleri için tutsak aslan olarak sınıflandırılıyor.