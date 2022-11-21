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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:44

Tutankamon'un mezarının keşfedilişinin 100. yılı! Tek müzede toplanıyor

Antik Mısır'ın ünlü firavunu Tutankamon'un mezarının keşfedilişinin 100. yılında söz konusu mezarda bulunan hazinelerin tümü, bir arada sergilenmesi için yeni açılacak Büyük Mısır Müzesi'ne taşınmaya hazırlanıyor. Büyük Mısır Müzesi'nde daha önce hiç sergilenmemiş bazı parçaların da sergilenmesi bekleniyor.

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