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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 11:47

Türkiye'nin AB tescilli ürünleri! Yunanistan'da sahiplenmek istedi ama...

Türkiye'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında da tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, ülkenin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alan ürün sayısı 27'a, başvuru sayısı ise 60'e yükseldi. Tescili yapılan ve askıya 61 ürün var. Üç aylık askı süresinde itiraz olmazsa bu ürünlerin de tescili kesinleşecek.