Türkiye'nin AB tescilli ürünleri! Yunanistan'da sahiplenmek istedi ama...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi.
Ayrıca, Uşak Helvası, Kapıdağ Mor Soğan, Avşa Ada Karası Üzümü, Gaziantep Koruk, Ekşisi, Bilecik Şerbetçiotu, Ayvalık Zeytinyağı, Beypazarı , Kurusu, Polatlı Soğanı, Kale Biberi, Denizli Leblebisi, Denizli Çalkarası Üzümü / Denizli Çalkarası, Buldan Kestanesi, Taraklı Uğut Tatlısı, Tavas Baklavası, Geyve Ayvası, Tavas Yanik Koyun Yogurdu, Antep Bulguru / Gaziantep Bulguru, Kütahya Pazarlar Kirazı, Rakı,
Mut Zeytinyağı, Afyon Manda Yoğurdu / Afyonkarahisar Manda Yoğurdu,
Afyon Kaymağı, Delice Doğal Kaynak Tuzu, Erzurum Küflü Civil Peyniri / Göğermiş Peynir, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Erzurum Civil Peyniri,
Denizli Kekiği, Antep Muskası/Gaziantep Muskası, Muğla Çam Balı, Oğuzeli Nar Ekşisi, Erzincan Tulum Peyniri, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi / Antepfıstığı Ezmesi / Gaziantep Fıstık Ezmesi,
Fethiye Kaya İnciri, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü, Kayseri Mantısı,
Urfa Keten Köyneği Fıstığı / Şanlıurfa Keten Köyneği Fıstığı, Aydın Çam Fıstığı, Kayseri Sucuğu, Sinop Kestane Balı, Milas Çekişke Zeytini, Adana Şalgamı, Melli İnciri, Hatay Kaytaz Böreği, Tarsus Sarıulak Zeytini, Silifke Yoğurdu, Isparta Gülyağı, Urla Sakız Enginarı, Rize Çayı, Kilis Zeytinyağı, Hopa Hamsili Ekmeği, Amasya Çiçek Bamyası, Kırkağaç Kavunu, Aydın Memecik Zeytini, Bursa Kestane Şekeri, İpsala Pirinci, Erzurum Su Böreği, Tonya Tereyağı, Maraş Çöreği, Antepfıstığı / Antep fıstığı için tescil başvurusunda bulunulmuştu.