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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:37

Türkiye'den KKTC polisine araç, ekipman ve malzeme desteği

Türkiye'nin sağladığı finansmanla alınan 10 araç ve Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) hibe edilen 2 polis motosikleti, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) törenle teslim edildi.

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