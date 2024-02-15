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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 12:59

Türkiye'den Beyaz Kıta'da bilim diplomasisi ziyaretleri

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim ekibi, sefer koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak öncülüğünde Beyaz Kıta'da diplomatik ziyaretler yaptı.

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