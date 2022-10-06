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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 09:51

Türkiye oluşan süper kıtanın neresinde yer alacak? Dünya gelecekte görünecek

Araştırmacılar, her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıtanın oluştuğunu ve sonuncusunun 300 milyon yıl önce oluşan Pangea olduğunu söyledi. Buna göre gelecekteki 300 milyon yıl içinde Amasia adlı yeni bir süper kıta oluşacak. Bu durum şu anda küçülmekte olan Büyük Okyanus ortadan kaybolduğunda gerçekleşecek ve tüm kıtalar Kuzey Kutbu etrafında birleşecek. Peki Türkiye bu süper kıtanın neresinde yer alacak?

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