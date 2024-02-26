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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 12:43

Türkiye büyüklüğünde buz eridi! Antarktika'daki Türk Bilim İnsanlarından yeni rapor

Gezegenin en soğuk ve kurak kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da bu yıl yapılan ölçümler sonucundaki çıkan raporda, Türkiye büyüklüğünde buz kaybı olduğu tespit edildi.

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