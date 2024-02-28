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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 12:42

Türk bilim insanları, dünyanın geleceği için Antarktika'da

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren sefer ekibi, kıtada gerçekleştirdiği 22 farklı projeyle dünyanın geleceği için sordukları soruların cevaplarını aradı.

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