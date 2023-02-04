Türk Bilim Heyeti Antarktika'ya ayak bastı! İşte ilk kareler
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi 68 saatlik yolculuklarının ardından beyaz kıtaya ayak bastı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşmekte olan 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'n katılan ekip, kıtaya ulaşmak için İstanbul'dan güneye doğru 103 enlem geçerek, yorucu ve heyecan verici bir yolculuk sürecini geride bıraktı.