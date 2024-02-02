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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 10:57

Türk bilim ekibi 4 gün sonra Antarktika'ya ulaştı! 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, 90 saat süren uzun yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı.

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