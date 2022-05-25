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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:12

Turistler için cazibe merkezine dönüştü! Çölün ortasında kuruldu

Katarlı girişimcinin yerel tarımın geliştirilmesi amacıyla çölün ortasında kurduğu çiftlik, organik ürünler ve çeşitli etkinliklerle şehrin koşuşturmacasından uzakta alışılmışın dışında bir konaklama deneyimi sunması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

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