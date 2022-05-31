Tüm kasaba yerin altında yaşıyor! Sebebini bir bilseniz

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Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer.

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Kasabanın 2 bine yakın nüfusu var ve bunun üç yüze yakınını Aborjinler oluşturuyor.

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Dünyanın opal madeni başkenti olarak sayılan Coober Pedy'de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu var.

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Aborjinler bu bölgeyi 'kupa-piti' yani 'beyaz adam deliği', 'su deliği' olarak adlandırmışlar.

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Bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yer altı evleri. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellere 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

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Şehrin yüzde 60'ı uzun yıllardır yer altında oyulmuş evlerde yaşıyor.

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Ortalama 43 derecelik sıcaklığa ve kuraklığa dayanamayan kasaba sakinleri çareyi evlerini yer altına taşımakla bulmuşlar.

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Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var.

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Ayrıca kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern imkanların hemen hemen hepsine sahip...

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İşte insanların yer altında yaşadığı, dünyanın opal başkenti Coober Pedy kasabasından fotoğraflar...

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