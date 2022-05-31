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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 16:53

Tüm kasaba yerin altında yaşıyor! Sebebini bir bilseniz

Cooper Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan bir yer altı kasabası. Burada binlerce kişi 100 yıldır yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç...

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