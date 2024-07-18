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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 08:58

Trump'a suikast girişimi... Güvenlik önlemleri artırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının evinin çevresinde güvenlik önlemi artırıldı