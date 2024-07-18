Trump'a suikast girişimi... Güvenlik önlemleri artırıldı

ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen zanlı Thomas Matthew Crooks'un Pensilvanya'nın Bethel Park ilçesinde bulunan evinin çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.