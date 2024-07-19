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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:00

Trump, suikast sonrası ilk kez halkın karşısında: Güvenlik önlemleri dikkat çekti

ABD Başkan adayı Donald Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul eden Trump, 'Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım.' dedi.