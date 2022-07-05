Toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanları belirlendi! Bu yıl 50 kişi defnedilecek

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa ve civarında Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiği soykırımda hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kimlik tespitleri tamamlanan cenazeler, Visoko Şehir Mezarlığı'nda bekletiliyor. Üzerlerinde kişilerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar, 8 Temmuz'da Visoko'dan Srebrenitsa'ya uğurlanacak. Cenazeler, 11 Temmuz'daki törenin ardından toprağa verilecek.

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Visoko Şehir Mezarlığı Sözcüsü Sabina Rastoder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanların cenaze işlemlerinin tamamlandığını belirterek, kurum olarak 2003'ten beri soykırım kurbanlarının tüm cenaze işlemleriyle ilgilendiklerini aktardı.

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Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

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Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

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Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

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