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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 17:24

Toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanları belirlendi! Bu yıl 50 kişi defnedilecek

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında katledilen ve 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek 50 kişinin cenaze işlemleri tamamlandı.

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