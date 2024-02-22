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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 12:46

TİKA, Afganistan'da çocuklar için kreş inşa ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de inşa edilecek kreşin temeli atıldı.

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