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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:31

Tek bir ziyaretçisi bile olmayan 10 bin odalı otel!

Almanya'nın Baltık Denizi kıyılarına bakan ilginç bir sahili bulunuyor.

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