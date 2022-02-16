Tek bir ziyaretçisi bile olmayan 10 bin odalı otel!

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Bu konudan daha ilginci ise Rügen ismiyle kıyıya paralel konumlanan bir otel.

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Dünyanın en büyük oteli ünvanını alan bu otelin ise özelliği sizi çok şaşırtacak gibi...

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5 km'lik uzunluğa sahip otelin 10 bin adet odası bulunuyor.

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Böyle devasa bir otel 70 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen hiçbir zaman müşterileriyle buluşamamış.

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Bunun ana nedeni ise Nazi Almanya'sı zamanında Hitler'in emriyle Prora ismiyle 1936 ve 1939 yılları arasında kurulmuş olması.

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Hitler'in bir yandan büyük bir savaş planı yaparken bu inşaatın bitmesine onay vermemiş olmasından bu otel hiçbir zaman müşterilerle dolamamış.

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Bu projede 9 bin işçi çalışmış.

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1939'da savaştan dolayı bitirilemeyen otelin inşaatında çalışna işçiler ise silah fabrikalarına tayin edilmişler.

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Hamburg şehri bombalanırken birçok insan bu otele sığınmış.

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Savaş sonrası Batı Almanya ordusu tarafından karargah olarak kullanılan otel 1990'da Almanya'nın tekrar birleşmesinden sonra kaderine terkedilmiş.

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Otelin yapılış amaçlarından biri ise Nazi Propagandasını iyi yapan vatandaşlar için tatil imkanı sağlamakmış.

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Bugün yüzlerce oda ve duvar vandallar tarafından parçalanmış durumda.

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Otelin şimdiki odak projesi ise tekrar hayata otel olarak döndürülmesi üzerine...

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