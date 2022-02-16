Tek bir ziyaretçisi bile olmayan 10 bin odalı otel!

Böyle devasa bir otel 70 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen hiçbir zaman müşterileriyle buluşamamış.
Bunun ana nedeni ise Nazi Almanya'sı zamanında Hitler'in emriyle Prora ismiyle 1936 ve 1939 yılları arasında kurulmuş olması.
Hitler'in bir yandan büyük bir savaş planı yaparken bu inşaatın bitmesine onay vermemiş olmasından bu otel hiçbir zaman müşterilerle dolamamış.
1939'da savaştan dolayı bitirilemeyen otelin inşaatında çalışna işçiler ise silah fabrikalarına tayin edilmişler.
Savaş sonrası Batı Almanya ordusu tarafından karargah olarak kullanılan otel 1990'da Almanya'nın tekrar birleşmesinden sonra kaderine terkedilmiş.
Otelin yapılış amaçlarından biri ise Nazi Propagandasını iyi yapan vatandaşlar için tatil imkanı sağlamakmış.