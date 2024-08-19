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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:50

TCG Kınalıada korveti, Mısır'da İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, TCG Kınalıada korvetini Mısır'ın İskenderiye Limanı'nda karşıladı.

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