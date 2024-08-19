TCG Kınalıada korveti, Mısır'da İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 465 ton ağırlığında olan ‎TCG Kınalıada ‎‎savaş gemisine, Marmara denizinde bulunan adanın isminin verildiğine dikkati ‎çeken Büyükelçi ‎‎Şen, geminin 2016 yılında İstanbul Tersanesinde inşa edildiğini ve 2019 ‎yılında hizmete girdiğini ‎‎belirtti. ‎

"TCG Kınalıada Türk Savunma Sanayi imalatı yerli ve millidir." diyen Büyükelçi Şen, bu ziyaretin Türkiye-Mısır arasındaki dostluk ve kardeşlik ‎‎adına yapılan bir ziyaret olduğunu ifade etti.

‏Büyükelçi Şen ayrıca Kuzey Filosu kapsamında ‎Türk TCG Kınalıada savaş gemisi ile Mısır Deniz Kuvvetleri arasında geçici denizcilik eğitimi ‎yapılacağını kaydetti.