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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:47

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe eğitim veren okulu ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türkçe eğitim veren ilköğretim okulunu ziyaret etti.

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