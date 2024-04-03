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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 10:39

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Dev dalgalara karşı Tayvanlıları uyardı

Tayvan'da Hualien kentinde meydana gelene 7,4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi de yaralandı. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi, deprem nedeniyle oluşabilecek dev dalgalara karşı Tayvanlıları uyardı.

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