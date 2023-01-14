  • $18,7875
  • 20,3681
  • 1159.98
  • 4984.86

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:01

Tarladan eve poşetle doğalgaz taşıyorlar! Milyar dolarlık boru hattı yerine plastik poşet

Pakistan'da bir kasabada yüzeye yakın çıkan doğalgaz, yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kullanılıyor. Doğalgazı çıkarmak için sondaj yerine hortumun, rafineri yerine barakanın bulunduğu kasabada, doğalgaz milyar dolarlık boru hatları yerine 25 kuruşluk poşetlerle taşınıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.