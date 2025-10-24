Tarihin tozlu sayfalarından günümüze! Saklanan gerçekler ortaya çıktı

Amerika'nın "Zaman Lordu" Dr. Judah Levine'dır. 1969'da kusursuz zamanı koruma yöntemini geliştirdiğinden beri tüm cihazlarımızın senkronize olduğu zamanı o belirliyor.
1990'larda Microsoft, bir programcının performansından memnun kalmadığında onu "Microsoft Dogs" adlı köpek bakım CD-ROM projesine atamakla tehdit ederdi.
Filipinler'de muz ketçabı var. II. Dünya Savaşı sırasında domates sıkıntısı nedeniyle muz, şeker, sirke ve baharatla ketçap yapılmaya başlandı.
Teddy Roosevelt, bir günde en fazla el sıkışma rekorunu kırdı: Beyaz Saray'da 8.510 kişiyle el sıkıştı.
Pandalar etoburdur ama enerji açısından bambudan çok az fayda sağlarlar. Günde 10–15 kilo bambu yer, 40 defaya kadar dışkılarlar.