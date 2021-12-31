Tarihin karanlık yüzü! Ölümden beter işkence yöntemleri

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Çırılçıplak bir küvete oturtulan kurbanın üzerine bal sürüldükten sonra arı ve karıncalar üstüne salınır.

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Brazen Bull

Sicilyalı öküz olarak bilinen bu korkunç yöntemde kurban pirinçten yapılma öküzün içine konulduktan sonra alttan ateş yakalır.

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Heretikler Çatal

Günlerce ayakta bekletilen kurban uyuyup başı düştüğü anda cav verir. Çin'in en ünlü işkence yöntemi

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Boyun İşkence

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Kurşun Yağmurlama

Erimiş kurşunu yüz, kulak, burun ve göze damlatma

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Iron Maiden

İçi kazıklı demir heykellere sokulup ağır ağır kan kaybından öldürme

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Mengene Kelebek kelepçe..

Kurbanların el ve ayaklarını buradan geçirtip sıkma

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At işkencesi

At tarafından farklı yönlere çekilme.. Sonuçta kurbanlar 4 parçaya ayrılır

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Halat İşkence

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Giyotin

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Dil Tearer

Kurbanların dilini kesme

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İşkence Koltuğu..

Tamamen keskin demirli koltuğa oturtulan kurbanlar kan kaybından ölüyordu. Bir seferinde tam 1.500 kişi bu koltuğa oturtularak katledildi

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Raf.

Ortaçağ'ın en acımasız işkence türlerinden birisi

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Buzlu suda boğma

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İspanyol Eşek

Engizisyonun en çok kullanığı işkence aleti.. Kurban çırılçıplak keskin çivileri olan bu alete oturtular. Sürekli eşek üstündeymiş gibi oturup kalkması istenir. Sonuç acılar içinde kan kaybından ölüm

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Çukur: Suçlu, fıçı veya önceden hazırlanan çukurun içine konur, tıkabasa yemek yedirilirdi. Dışkısını yapamayan kurban, fıçı veya çukurun içine dışkısını yapmaya başlayarak zamanla çürümeye başlardı.

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Breaking Tekerlek

Kurbanları acı içinde yavaş yavaş öldürür

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Kazığa oturtma: 15`nci yüzyılda Romanya`da uygulanan bir teknik. Kazıklı Voyvoda tekniği olarak da bilinen bu yöntemde suçluyu ucu sivri bir kazığa oturtuyorlar.

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Yahuda kazığı: En dehşet verici tekniklerden bir tanesi. Suçlunun anüsü veya kadınsa eğer vajinası piramid şekilli bir üçgen taburenin üzerine gelecek şekilde yerleştiriliyor.

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Yahuda kazığı: Suçlu yukarıdan aşağıya baskı yapacak bir şekilde iplerle bağlanıyor. Çıplak olan suçlunun ayaklarına da ağırlık bağlanıyor. Sonuç acı çekerek ve birkaç gün sürünerek ölüm!

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Tabut işkencesi: Suçlu insan vücudu şeklinde yapılmış metal bir kafes içine yerleştiriliyor. Bu kafes de bir ağaca veya duvara asılıyor.

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Tabut işkencesi: Suçlu eğer kiloluysa dar bir kafese, zayıfsa da geniş bir kafese konuyor. Kafes özellikle güneşin altına denk gelecek bir şekilde konumlandırılıyor. Kuşlar ve akbabalar suçluların etine saldırıyor. Zaman zaman çevredekiler taş da fırlatıyor.

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Askılı işkence aleti: En acı verici tekniklerden biri. Tahta çerçeveler üzerine sabitlenmiş ipler suçlunun kollarına ve bacaklarına takılıyor. Alete eklenmiş kolu çevirdiğinizde suçlunun kemikleri büyük bir sesle ve acı çektirerek kırılıyor. Bazı organlar da vücuutan anında kopuyor.

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Meme sökücüBu ilginç alet sadece kadınlar için geliştirildi. Ateşte ısıtılan delir aparat kadınların memelerini kökünden alıp çıkartıyordu

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Timsah MakasıTimsaha benzetilen bu makaslan ısıtıldıktan sonra kollar ve bacaklar kesildi

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Göğüs kerpeteni: Kadınlar üzerinde uygulanan bir teknik. Acı vermek için tasarlanmış bu işkence aleti, kadınların göğüslerini anında vücutlarından koparıyor.

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Göğüs kerpeteni: Ve kan kaybından öldürüyor. Genellikle zina ve kürtaj suçlarında kullanılıyor.

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Kemik kıran tekerlek: Catherine tekerleği olarak da bilinen bu yöntemde suçlunun kol ve bacakları tahta bir tekerlek üzerine bağlanıyor. Tekerlek döndükçe işkenceci demir bir sopayla suçluya vuruyor. Darbenin etkisiyle kol ve bacak gibi organlar parçalanıyor.

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Testere işkencesi: En yaygın tekniklerden biri. Evlerde bile kolayca kurulabilen bu yöntemde suçlu kafası yere gelecek şekilde ayaklarından bağlanıyor. Böylece beyne kan basıncı artıyor. Bütün kan beyne akınca suçlu bacaklarının arasından kesilmeye başlanıyor. Zina, hırsızlık ve cinayet suçlarında kullanılıyor.

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Kafa presi: En çok kullanılan tekniklerden bir diğeri kafa presi tekniği. Suçlunun çenesi düz bir zemine konuyor ve kafasının üzerinden demir bir kemer geçiriliyor.

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Kafa presi: Yavaş yavaş sıkıştırılan suçlunun önce dişleri kırılıyor ardından da bütün kafa eziliyor. Bu teknik suçluları itiraf ettirmek için de sıkça kullanılıyordu.

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Burun işkencesi: Yün bir ipliğin çeşitli yerlerine düğüm atıyorlar, düğümlerin aralıkları eşit olacak. İpliği suçlunun burnundan sokup, ucunu ağzından alıyorlar. İpliğin bir ucu ağızda, diğer ucu burunda... İki ucunu tutup ani hareketlerle çekiyorlar.

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Çarmıha germe: Mahkûm anadan doğma soyulur, kollar ve bacaklar açık, bir çarmıh üzerine sımsıkı bağlanır, omuz başları, butları ve kaba etleri bıçakla oyularak buralara gayet iri yağ mumları dikilir ve yakılır, çarmıh üzerindeki mahkûmla beraber bir devenin üzerine konularak şehirde dolaştırılır, teşhir edilir.

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Çarmıha germe: Mahkûmun canı pek olup ölmezse akşamüzeri asılırdı.