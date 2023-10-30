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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:23

Tarihin en güçlü savaşçıları! İşte dünyaya korku salan askerlerin az bilinen özellikleri

Tarihte profesyonel askerin ilk örneği olan Centurio'lar'dan tutun, 7 yaşında askeri eğitime başlayan 'Sparta' ve Avrupa'ya korku salan acımasız denilen 'Viking'lere kadar işte tarihin en güçlü savaşçıları..

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