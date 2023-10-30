Tarihin en güçlü savaşçıları! İşte dünyaya korku salan askerlerin az bilinen özellikleri

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ROMA CENTURIO'SU

Profesyonel askerin ilk örneği olan Centurio'lar, hayatlarını savaş sanatına adıyor; başarıları yeni rütbelerle ödüllendiriliyordu.

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Roma İmparatorluğunun üç kıtaya yayılmasında çok önemli rol oynayan Centurio'lar, centuria denilen ve 80 askerden oluşan özel birlikleri komuta ediyor ve en zorlu görevlere gönderiliyordu.

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VİKİNG SAVAŞÇILARI

Tüm Avrupa'ya korku salmış olan bu acımasız savaşçılar benzersiz savaş teknikleri ve kullandıkları balta gibi alışılmışın dışında silahlarla her çatışmaya 2-0 önde başlıyordu.

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Fiziksel üstünlüklerine korkusuzlukları da eklenince Viking savaşçıları tüm kıtada efsaneleşmişti.

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SAMURAYLAR

Hayatlarını 'Bushido', yani "savaşçının yolu" geleneğine göre yaşayan bu kılıç ustası savaşçılar, mesleklerine onurla bağlı olmalarıyla tanınır.

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Samuraylar başarısız olduklarında onurlarını kurtarmak için seppuku yaparak intihar ediyorlardı. Kılıçlarını kutsal sayan bu savaşçılar, hâlâ saygıyla anılan bir şöhrete sahip.

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MAORI SAVAŞÇILARI

Yeni Zelanda'ya 13. yüzyılda göç ettikleri sanılan Maoriler, düşmanlarının kalbine korku salan savaşçılardı.

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Savaş danslarıyla rakiplerine neler yapabileceklerini anlatan Maoriler, kültürlerini hâlâ yaşatıyorlar.

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PERS ÖLÜMSÜZLERİ

Pers ordusunun ağır piyadesine verilen 'ölümsüzler' lakabının sebebi, 10.000 kişiden oluşan taburların hiçbir zaman eksilmemesiydi.

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Bir savaşçı öldüğünde yerine hemen bir yenisi ekleniyordu. Ölümsüzler bu özellikleriyle antik Akdeniz uygarlığının en korkulan savaşçılarıydı.

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SPARTA SAVAŞÇILARI

7 yaşında askeri eğitime başlayan bu savaşçı topluluk antik dünyanın en korkulan savaşçılarını yetiştiriyordu.

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Eğitimleri boyunca türlü zorluklarla karşılaşan Sparta savaşçıları sonunda kusursuz birer ölüm makinesine dönüşüyordu.

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RAJPUT SAVAŞÇILARI

"Kralın Oğlu" anlamına gelen Rajput savaşçıları bugün hâlâ Hint ordusunda görev alan bir birlik

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Bir zamanlar Hindistan'ın batı sınırında yer alan Rajasthan'dan gelen bu savaşçılar, Hindistan'ı gelecek bir dış tehdit karşısında ilk savunacak olan topluluktu ve bu nedenle sürekli savaş eğitimi alıyorlardı.

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MOĞOL SÜVARİLERİ

Kısa bacaklı, çevik ve dayanıklı Orta Asya atlarının üzerinde doğan bu acımasız savaşçılar, özellikle toplu haldeyken önüne geçilemez bir güce dönüşüyordu.

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At üzerinde ok kullanabilen bu savaşçıların adı yıkım ve ölümle anılıyordu ve 2 yüzyıl boyunca bilinen dünyanın tamamına korku salmışlardı.

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NİNJALAR

Japonya'da 6. ve 7. yüzyılda varolan çok özel eğitimli savaşçılara verilen isimdir. Özel olarak uzun süreler boyunca eğitim alırlar.

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Özellikle casusluk, keşif yapma ve gizlilik ilkesi ile çalışırlar. Çok hızlı, akıllı ve cesur korkulan savaşçılar olarak bilinirler. Hayatları boyunca gizli hayatlar yaşarlar.

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APAÇİLER

Kızılderililer arasında bir kavim olan apaçiler, savaşçı olmaları ile çok ünlüdür. Apaçiler, güçlü, çevik ve kuvvetli askerlerdir

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Avrupalı'lara karşı en büyük direnişi de onlar göstermişlerdir. Şu an az sayıda da olsa Amerika ve Meksika'da yaşamaktadırlar.

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AZTEK SAVAŞÇILARI

Bugünkü orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyılda yaşamış olan bir ırktır.

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Savaştaki acımasız ve korkusuz savaşçıları ile dünyanın en güçlü savaşçıları arasına girmektedirler.

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TAPINAK ŞOVALYELERİ

Haçlı seferleri sırasinda kurulmuş olan bir şövalye-rahip tarikatıdır.

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Haçlı seferleri sırasinda Araplar'a karşı son decere acımasız tavırları ve Kudüs'ü yağmalayarak sağladıkları hazinelerden ötürü zenginlikleri ile tanınırlar.

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MEMLÜK SAVAŞÇILARI

İslam dünyasında hakanlara ve hükümdara bağlı profesyonel askerlerdir. Memlükler köle olarak satın alınır ve askeri olarak eğitilirlerdi fakat köle olarak kalırlardı.

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Diğer kölelerden bir sınıf yukarıda görülürler ve efendileri için savaşlara katılırlardı. Bir döneme korku salmış çok güçlü askerler olarak kabul edililerdi.

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YENİÇERİ ASKERLERİ

Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. Batı'nın en çok korktuğu bu askeri birlik, Osmanlı Devleti'nin büyümesinde büyük rol oynamıştır.