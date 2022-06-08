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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 09:46

Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt olduğu tahmin ediliyor

İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı. İşte tarihin en büyük definesi...

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