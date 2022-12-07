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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 16:52

Tankerler İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu! Havadan görüntülendi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından petrol tankerleri, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Deniz trafiğinde de yoğunluğa neden olan petrol tankerleri havadan görüntülendi.

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