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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:50

Tadına bakmak cesaret ister! 5 bin yıl önce soyu tükenen mamut DNA'sından köfte yaptı

Avustralyalı Wow adlı bir şirket, yaklaşık 5 bin yıl önce soyu tükenen tüylü bir mamut DNA'sını kullanarak dev bir köfte yaptı. Binlerce yıllık etin tadına bakmak ise cesaret istedi.

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