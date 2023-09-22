Taal Yanardağı'nda hareketlilik! Yüzlerce insan tahliye edildi

Belli aralıklarla aktif hale gelen yanardağın, 1,5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü aktarıldı.

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Yanardağın yakınında bulunan Agoncillo ve Laurel köylerindekiler, daha büyük bir yanardağ patlamasına ve tsunami tehlikesine karşı uyarıldı.