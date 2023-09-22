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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 15:39

Taal Yanardağı'nda hareketlilik! Yüzlerce insan tahliye edildi

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi.

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