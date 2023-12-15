'Süper kahramanlar' çocuklara hediyeler dağıttı

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla QKUK'un Pediatri Kliniğinde tedavi gören çocukları sevindirmek için düzenlenen etkinlik kapsamında süper kahraman kostümleri giyen "Klubi Alpin Prishtina" topluluğu üyesi dağcılar, çatıda kurulan düzenek sayesinde binadan halatla indi.

Dağcılar, pencere ve balkonlardan, tedavi gören çocuklara hediyeler dağıttı.

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Etkinliğe çizgi film karakteri Wonder Woman köstümü giyerek katılan Mergimtare Berisha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşını hastanede geçirecek çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.