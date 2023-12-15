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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 16:44

'Süper kahramanlar' çocuklara hediyeler dağıttı

Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova Üniversitesi Klinik Merkezinin (QKUK) çatısından halatla inerek burada tedavi gören çocuklara pencere ve balkonlardan hediyeler dağıttı.

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