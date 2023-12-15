'Süper kahramanlar' çocuklara hediyeler dağıttı

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla QKUK'un Pediatri Kliniğinde tedavi gören çocukları sevindirmek için düzenlenen etkinlik kapsamında süper kahraman kostümleri giyen "Klubi Alpin Prishtina" topluluğu üyesi dağcılar, çatıda kurulan düzenek sayesinde binadan halatla indi.
Etkinliğe çizgi film karakteri Wonder Woman köstümü giyerek katılan Mergimtare Berisha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşını hastanede geçirecek çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Kanser teşhisi konulan çocukların iyileşmesi için bağış toplamayı amaçlayan organizasyon, 4 yıldır düzenleniyor.