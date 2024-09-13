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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 17:19

Sular çekilince ortaya çıktı! Alman savaş gemisi böyle görüntülendi

Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisinin kalıntısı gün yüzüne çıktı.